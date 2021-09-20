У Запоріжжі чоловік випав з вікна багатоповерхівки на кондиціонер. Це сталося вночі 20 вересня.

Як інформує пресцентр обласного управління ДСНС, повідомлення про те, що на вул. Мурманській з вікна впала людина, надійшло 20 вересня о 01:11.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на п’ятому поверсі на зовнішньому блоці кондиціонера перебуває чоловік. Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини дістались до потерпілого та спустили його на землю.

Врятованим виявися чоловік 1994 року народження. Медичної допомоги він не потребував.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Як повідомляли, в Києві луганчанка намагалася вистрибнути з 11 поверху, але зачепилася за кондиціонер.