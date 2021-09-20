Колишнього київського міліціонера затримали у справі Майдану

Підозрюваний вже встиг відсидіти кілька років у Росії.

Державне бюро розслідувань затримало колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Його підозрюють в організації на виконання злочинного наказу терористичного акту та вбивства мітингувальників у лютому 2014 року (ч.3 ст.258; ст.340; ч.2 ст.115, ч.2 ст.121; ч.3 ст.365 КК України). Слідство вважає, що внаслідок дій підозрюваного загинули три людини, 73 отримали тілесні ушкодження.

Імені підозрюваного в повідомленні немає. За даними "Української правди", це Юрій Спаських.

Це колишній заступник начальника відділу забезпечення масових заходів київського главку міліції, який кілька років тому перебував у російській в'язниці.

Фото: twitter.com/pavelsheremet

У квітні 2014 року Юрія Спаських затримало ФСБ за підозрою в організації викрадення Андрія Портнова, який після перемоги Майдану втік до Росії, але потім повернувся в Україну.

Спаських вийшов у 2017 році і повернувся в Україну, де його затримали українські спецслужби за підозрою в розгоні протестувальників в ніч з 10 на 11 грудня 2013 року. Після затримання Спаський отримав другу підозру - у силовому розгоні Майдану 18 лютого 2014 року, коли загинули люди.

На початку вересня 2021 року колишньому міліціонеру повідомили нову підозру і оголосили в розшук.

Справу веде Державне бюро розслідувань.