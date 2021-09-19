Ворог стріляв біля Майорська, Новозванівки та Луганського

Протягом суботи, 19 вересня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Майорська російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Луганського ворог вів прицільний вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку населеного пункту Новозванівка противник двічі здійснив обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів та із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, протягом суботи, 18 вересня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.