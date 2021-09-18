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В одному з барів Затоки застрелили чоловіка

Підозрюваного затримано, в нього вилучили мисливську рушницю.

В одному з барів Затоки застрелили чоловіка
Фото: Нацполіція

У курортному місті Затока Одеської області сталася стрілянина в одному з барів, в результаті загинув чоловік. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"На лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція «Сирена». Протягом години правоохоронці встановили та доставили до територіального відділу поліції чоловіка, який підозрюється у вчиненні цього кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

У затриманого вилучили ймовірне знаряддя злочину - мисливську рушницю. Її направлять на експертизу.

Фото: od.npu.gov.ua

Наразі слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу, яка передбачає до 15 років ув’язнення. Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням зброї) цього ж кодексу.

Триває слідство, обставини події встановлюються.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Нагадаємо, 8 вересня на базі відпочинку "Фелічіта" у Затоці загорілися чотири будиночки. Рятувальники гасили вогонь протягом півтори години. Обійшлося без постраждалих.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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