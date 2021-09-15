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Білорусь заявила про обстріл прикордонного стовпа з території України

Стріляли дробом з мисливської рушниці.

Фото: gpk.gov.by

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що 11 вересня з території України обстріляли один із прикордонних стовпів з гербом РБ.

Про це йдеться на сайті білоруських прикордонників.

"Інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону. При огляді прикордонного знаку прикордонники застави «Сваринь» виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка з зображенням державного герба Республіки Білорусь у вигляді пробоїн від дробу, ймовірно, пострілом з мисливської рушниці", - сказано в повідомленні.

Прикордонники розбираються в події.

Сваринь знаходиться в Берестейській області і межує з Волинською областю України. Кордон у цій ділянці проходить по Жировському каналу.

Нагадаємо, що в Білорусі зараз відбуваються спільні з Росією військові навчання "Захід-2021". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що сценарії, які відпрацьовуються на цих навчаннях, несуть дуже серйозні ризики, тому необхідно уважно за ними стежити.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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