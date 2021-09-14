До Практичної гавані Одеського морського порту увійшов катер берегової охорони Туреччини, який прибув до України з неофіційним дружнім візитом.

Про це повідомила Державна прикордона служба.

Фото: dpsu.gov.ua

"За доброю традицією, катер Морської охорони «Балаклава» зустрів гостей на підході до територіального моря України і супроводив до прикордонного пункту базування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дружній візит-відповідь триватиме до 16 вересня. Як повідомлялося, в серпні Флагман Морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" гостював у Стамбулі.

"За час перебування в Україні морські прикордонники Туреччини поспілкуються з колегами на професійні тематики. Також програмою візиту передбачено й неофіційне спілкування та відвідування культурно-історичних місць. Такі зустрічі сприяють зміцненню міжнародних дружніх стосунків... За вітальним обідом на флагмані Морської охорони «Григорій Куроп’ятников» турецьких колег приймали в кращих традиціях української гостинності з урахуванням і повагою до звичаїв та культури гостей", - повідомили в ДПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, у червні в одеський порт заходили два кораблі НАТО.