Інститут нацпам'яті створив відеоколекцію свідчень про окупацію Криму

У ній міститься 21 інтерв'ю з текстовою транскрипцією і тайм-кодами.

У Києві відбулася презентація відеоколекції спогадів про окупацію Криму Росією, створеної Українським інститутом національної пам'яті разом із представництвом президента в Автономній Республіці Крим.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Для нас це дуже важливо, тому що історична пам'ять і право знати правду про події під час збройного конфлікту та окупації є одним з невід'ємних елементів перехідного правосуддя. І тому цей трек і ці спогади, які ми сьогодні можемо бачити, є дуже важливими. Тому що час йде, і це не повинно впливати ні на політику держави, ні на позиції міжнародного співтовариства, ні також на думки, спогади та емоції наших громадян", - сказав постійний представник президента в Криму Антон Кориневич.

Глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович зазначив, що розказані історії можуть бути використані не лише як свідчення в подальших судах, а й - "в горизонті вічності".

"Коли через 50 або 100 років люди захочуть вивчати цей період, їм будуть доступні не тільки архівні матеріали, міжнародні документи, рішення судів, але й реальні історії реальних людей - те, чого нам зараз, наприклад, так дуже не вистачає про українську революції 1917 -1921 рр., Другу світову війну - людського виміру історичного процесу", - пояснив Дробович.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що дана робота є дуже своєчасною і буде по-справжньому оцінена через 10-20 років.

Відео колекція спогадів про окупацію Криму була записана в рамках усно-історичного проєкту "Крим. Окупація" і доступна до перегляду на сайті Архіву усної історії Українського інституту нацпам'яті.

Свої покази надали глава Меджлісу Чубаров, лідер кримськотатарського народу і народний депутат Мустафа Джемілєв, колишній народний депутат Андрій Сенченко, колишній уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, колишній прем'єр Арсеній Яценюк, перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова та інші.

Всього в відеоколекції міститься 21 інтерв'ю з текстовою транскрипцією і тайм-кодами.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Згідно з офіційними даними, за входження Криму до складу Росії в республіці проголосували 96,77% виборців, у Севастополі - 95,6%. Водночас згодом рада з прав людини при Путіні зазначала, що явка і результати референдуму в Криму були "дуже завищені".

Пізніше президент сам РФ Володимир Путін визнав, що у Криму діяли російські військові, які, за його словами "забезпечували умови для вільного волевиявлення кримчан".

Згідно з чинними законами України, в'їзд будь-яких людей до Криму та вихід дозволений лише через дорожні та залізничні пункти пропуску в'їзду та виїзду, які розташовані на адмінкордоні між Кримом та територією України, підконтрольною Києву. Особам, які пересікають кордон, порушуючи українське законодавство, забороняють в'їзд в Україну.

23 серпня в Києві завершився установчий саміт Кримської платформи, який зібрав представників 46 держав. Україні вдалося винести питання Криму на глобальне публічне обговорення, попри небачену протидію Росії. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Кримська платформа. Початок деокупації".