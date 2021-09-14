США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
У Путіна заявили про ​зростання кількості українців, які "ненавидять Росію"
У Путіна заявили про ​зростання кількості українців, які "ненавидять Росію"
Більшість дорослих українців не планують вакцинуватися від ковіду, - опитування
Більшість дорослих українців не планують вакцинуватися від ковіду, - опитування
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу окупантів на Донбасі загинув український військовий

Російські найманці в понеділок 12 разів порушували режим припинення вогню.

Унаслідок обстрілу окупантів на Донбасі загинув український військовий
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 13 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав несумісне з життям поранення, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Учора поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

У напрямку Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм. У районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли наших позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру. У напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляли, 12 вересня в районі ООС було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Загинув 27-річний морпiх з 503 окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб. У вантажівку, якою він керував, бойовики влучили протитанковою керованою ракетою

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також