Унаслідок обстрілу окупантів на Донбасі загинув український військовий

Протягом минулої доби, 13 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав несумісне з життям поранення, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Учора поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

У напрямку Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм. У районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли наших позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру. У напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляли, 12 вересня в районі ООС було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Загинув 27-річний морпiх з 503 окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб. У вантажівку, якою він керував, бойовики влучили протитанковою керованою ракетою