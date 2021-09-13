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СБУ провела антитерористичні навчання біля кордону з Білоруссю

За легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити "підриви" на Рівненській АЕС.

Фото: СБУ

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє управління СБУ у Волинській області.

За легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити "підриви" на Рівненській атомній електростанції. Але їм не вдалося проникнути на територію АЕС, тож змушені були рятуватися втечею.

Зловмисники намагалися дістатися території Волинської області та незаконно перетнути державний кордон, розділившись на дві групи.

Спецпризначенці СБУ викрили та затримали першу групу "диверсантів" поблизу пункту пропуску "Прикладники". Другу знешкодили біля покинутої у лісі оборонній споруді.

"За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБ України у Волинській області, учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Зазначається, що навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних. У них взяли участь представники регіональних підрозділів СБУ Волинської та Рівненської областей, волинські та рівненські підрозділи Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, Патрульної поліції.

Нагадаємо, з 14 по 16 вересня Служба безпеки України в Києві та Київській області проводитиме тактико-спеціальні навчання.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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