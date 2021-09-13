Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня
ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
ГоловнаСуспільствоЖиття

Окупаційна влада відкрила в Сімферополі пам'ятник Дзержинському

На Крим після деокупації чекатиме й декомунізація.

Окупаційна влада відкрила в Сімферополі пам'ятник Дзержинському
Фото: ФСБ

Окупаційна російська влада відкрила в Сімферополі пам'ятник радянському діячу, одному з організаторів "червоного терору" Феліксу Дзержинському.

Церемонія відбулася 11 вересня, в 144-у річницю з дня народження Дзержинського, пише видання "Кримінформ".

У пресслужбі управління ФСБ заявили, що Дзержинський "боровся не тільки з контрреволюцією, але й піднімав країну з розрухи і злиднів".

Фелікс Дзержинський очолював Всеросійську надзвичайну комісію, яка в 1918–1919 роках здійснювала масові розстріли людей, обвинувачених у причетності до контрреволюційних організацій.

Нагадаємо, що в Україні з 2015 року діє закон  "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки".

Він зобов'язує демонтувати всі пам'ятники радянським діячам, які займали високі посади за часів СРСР, крім надгробних.

Після набрання чинності цим законом всі пам'ятники Дзержинському в Україні прибрали, а міста Дніпродзержинськ і Дзержинськ перейменували.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також