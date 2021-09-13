Окупаційна влада відкрила в Сімферополі пам'ятник Дзержинському

На Крим після деокупації чекатиме й декомунізація.

Окупаційна російська влада відкрила в Сімферополі пам'ятник радянському діячу, одному з організаторів "червоного терору" Феліксу Дзержинському.

Церемонія відбулася 11 вересня, в 144-у річницю з дня народження Дзержинського, пише видання "Кримінформ".

У пресслужбі управління ФСБ заявили, що Дзержинський "боровся не тільки з контрреволюцією, але й піднімав країну з розрухи і злиднів".

Фелікс Дзержинський очолював Всеросійську надзвичайну комісію, яка в 1918–1919 роках здійснювала масові розстріли людей, обвинувачених у причетності до контрреволюційних організацій.

Нагадаємо, що в Україні з 2015 року діє закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки".

Він зобов'язує демонтувати всі пам'ятники радянським діячам, які займали високі посади за часів СРСР, крім надгробних.

Після набрання чинності цим законом всі пам'ятники Дзержинському в Україні прибрали, а міста Дніпродзержинськ і Дзержинськ перейменували.