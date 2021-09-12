У Хмельницькій області біля села Привороття Друге автомобіль “Ford Focus” з’їхав з дороги у ставок та потонув. У результаті аварії загинула людина.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

На місці події було встановлено, що транспортний засіб був на відстані близько 5 метрів від берега та на глибині 3 метри. Також з’ясувалося, що на момент автотрощі в машині перебувало троє людей, водій та двоє пасажирів.

Після падіння машини у воду 38-річний водій вибрався назовні, а ще одного 38-річного пасажира з потонулої машини врятував свідок аварії, який відразу кинувся на допомогу постраждалим.

“Аби дістати машину, до місця події також було залучено бійців водолазно-рятувального відділення села Устя”, – йдеться у повідомленні.

Водолази спустилися на дно водойми та приєднали троси до автомобіля, після чого за допомогою крану машину підняли на поверхню. Під час огляду салону автівки було виявлено тіло чоловіка.

Наразі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у селищі Безлюдівка Харківської області припаркований мікроавтобус з’їхав в озеро. Загинули чоловік та жінки, що були всередині.