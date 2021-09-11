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Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід 2021", несуть серйозні ризики, - Кулеба

Всі сторони мають дуже уважно стежити за спільними маневрами РФ та Білорусі.

Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід 2021", несуть серйозні ризики, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід 2021", несуть дуже серйозні ризики, тому необхідно уважно за ними стежити.

Про це в етері "Свободи слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Що стосується навчань "Захід 2021", то ми повинні дуже уважно за ними стежити. Саме це роблять наші військові і дипломати, тому що ті сценарії, які там відпрацьовуються, несуть дуже серйозні ризики”, - сказав Кулеба.

"Всі ми розуміємо, що якщо Росія поглине Білорусь в тій чи іншій формі, то ми отримаємо ще тисячу кілометрів джерела небезпеки для суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив міністр.

Нагадаємо, у Росії в четвер, 9 вересня, стартували спільні з Білоруссю військові навчання "Захід-2021".

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв стверджує, що наразі в ході цих навчань підготовчих заходів по агресії щодо України не відбувається.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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