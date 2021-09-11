Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід 2021", несуть серйозні ризики, - Кулеба

Всі сторони мають дуже уважно стежити за спільними маневрами РФ та Білорусі.

Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід 2021", несуть дуже серйозні ризики, тому необхідно уважно за ними стежити.

Про це в етері "Свободи слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Що стосується навчань "Захід 2021", то ми повинні дуже уважно за ними стежити. Саме це роблять наші військові і дипломати, тому що ті сценарії, які там відпрацьовуються, несуть дуже серйозні ризики”, - сказав Кулеба.

"Всі ми розуміємо, що якщо Росія поглине Білорусь в тій чи іншій формі, то ми отримаємо ще тисячу кілометрів джерела небезпеки для суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив міністр.

Нагадаємо, у Росії в четвер, 9 вересня, стартували спільні з Білоруссю військові навчання "Захід-2021".

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв стверджує, що наразі в ході цих навчань підготовчих заходів по агресії щодо України не відбувається.