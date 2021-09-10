Державне бюро розслідувань викрило масштабну контрабандну схему ввезення російського пального через порти Одеської області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Організатори схеми використовували вантажні кораблі під українським прапором, які здійснювали комерційні рейси в іноземні порти. Екіпажі відключали системи автоматичної ідентифікації суден на маршруті до Румунії, Туреччини та Болгарії. З відключеними "маячками" кораблі прямували у визначене місце, де приймали нафтопродукти з російських танкерів.

Завантажені пальним кораблі поверталися на затверджений маршрут та знову з’являлись на радарах.

Після прибуття до румунських, турецьких та болгарських портів судна поверталися в Україну.

Фото: dbr.gov.ua

"Для розмитнення пального організатори підробляли документи, в яких вказували іншу країну походження продукції, оскільки при офіційній закупівлі пального у резидентів РФ до імпортера застосовуються додаткові заходи контролю органами митниці та ДПС. А також для мінімізації податків занижували обсяги ввезеного пального", - зазначили в ДБР.

Оборудка з контрабандним пальним проводилась через Одеську митницю. Тільки з початку року цими суднами в Україну легально ввезено 27 тис. тонн нафтопродуктів. За інформацією слідства – це третина від реально імпортованого пального.

Слідчі ДБР Миколаєва попередньо встановили, що схема відбувалася за сприяння посадовців Одеської та Енергетичної митниць і Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Наразі виявлено порушення в діяльності митних складів на терміналах, де зберігались ввезені нафтопродукти. Інформаційні листи про виявлені порушення направлено до органів державного нагляду, призначено службові перевірки.

Крім того, для перевірки фактів придбання пального компаніями-імпортерами направлені запити про надання договірних та товарно-транспортних документів на придбання нафтопродуктів.

Слідчо-оперативна група ДБР проводить моніторинг обсягів вивезення з території терміналів нафтопродуктів вантажним транспортом та встановлює подальший ланцюг реалізації російського пального.

Нагадаємо, у квітні голова ДФС Вадим Мельник опублікував відеоролик, де показаний механізм функціонування ринку незаконного палива і боротьби з ним.