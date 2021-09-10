Київський метрополітен попереджає про можливі обмеження в роботі через карантин

У пікові години метро працюватиме з обмеженнями на вхід.

Київський метрополітен попереджає про можливі обмеження в роботі під час карантину.

Про це повідомила пресслужба КП.

Зазначається, що в пікові години запровадять обмеження на вхід, щоб уникнут скупчень людей на станціях.

"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід.Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій.Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку року пасажири метро Києва отримали 2400 адмінпротоколів за відсутність масок.

Раніше в КМДА розповіли, як працюватимуть перепустки на транспорт у разі нового локдауну.