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Київський метрополітен попереджає про можливі обмеження в роботі через карантин

У пікові години метро працюватиме з обмеженнями на вхід.

Київський метрополітен попереджає про можливі обмеження в роботі через карантин
Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Київський метрополітен попереджає про можливі обмеження в роботі під час карантину.

Про це повідомила пресслужба КП.

Зазначається, що в пікові години запровадять обмеження на вхід, щоб уникнут скупчень людей на станціях.

"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід.Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій.Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку року пасажири метро Києва отримали 2400 адмінпротоколів за відсутність масок.

Раніше в КМДА розповіли, як працюватимуть перепустки на транспорт у разі нового локдауну.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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