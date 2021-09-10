Меджліс можуть визнати в Росії терористичною організацією, - Полозов

Мова йде про сотні і тисячі людей, які зараз знаходяться під ударом.

Нещодавні арешти в окупованому Криму можуть мати на меті визнання Меджлісу кримськотатарського народу не тільки екстремістською, а й терористичною організацією на території Росії.

Про це адвокат Микола Полозов розповів у етері Громадського радіо.

“Раніше справи диверсантів не стосувались кримських татар, а це перший такий кейс (справа Нарімана Джеляла – ред.) окрім того, ніколи у такого кейсу не було прив’язки до Меджлісу. Я не виключаю, що у російських силовиків далекосяжні плани у тому числі по визнанню Меджлісу уже не тільки екстремістською, а й терористичною організацією. І це такий великий план по розширенню репресій проти кримських татар, які мали відношення до Меджлісу місцевого чи регіонального. Мова йде про сотні і тисячі людей, які зараз знаходяться під ударом”, – сказав Полозов.

Наприкінці минулого тижня окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.

6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці. Йому інкримінують ч. 1 ст. 281 КК Росії – диверсія. За цією статтею передбачається покарання від 12 до 15 років ув'язнення.

7 вересня окупаційний Київський районний суд Сімферополя ухвалив узяти під варту братів Азіза і Асана Ахтемових до 4 листопада.

Російські силовики намагаються пов’язати всіх трьох з пошкодженням газопроводу, яке начебто відбулось у селі Перевальне Сімферопольського району.