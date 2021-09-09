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Польща пропонує Україні спільно дослідити масові поховання жертв НКВС у Одесі

Йдеться про поховання під Одесою на місці колишнього спецоб'єкта НКВС.

Польща пропонує Україні спільно дослідити масові поховання жертв НКВС у Одесі
Прем'єр -міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес -конференції у Варшаві, Польща, 26 серпня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Польські експерти можуть допомогти українським колегам у рамках дослідження останків у місці виявлення масових поховань жертв НКВС в Одесі.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає “Укрінформ”.

"Нещодавно виявлено поховання під Одесою, де НКВС, совєтські комуністи, вбивали українців і поляків та людей інших національностей. Там ми можемо дуже швидко спільно розпочати (пошуково-ексгумаційну - ред.) роботу", - сказав Моравецький під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у межах XXX Економічного форуму у польському Карпачі.

В Одесі протягом останнього тижня дослідники знайшли кількадесят розстрільних ям з останками жертв масових репресій НКВС 1937-1941 років. На початку серпня група волонтерів виявила на місці колишнього спецоб'єкта НКВС, поряд із аеропортом, перші шість ям, у які кати скидали ночами тисячі вбитих громадян.

За архівними даними, протягом 1938-1941 років "трійками" НКВС там були винесені вироки про розстріли 8 тис. 633 осіб.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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