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Польська PGNiG хоче видобувати газ на заході України

Це дасть можливість двом країнам зменшити газову залежність від Росії.

Польська PGNiG хоче видобувати газ на заході України
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Польща зацікавлена у видобуванні газу на заході України. Це дозволить обом країнам зменшити енергетичну залежність від Росії.

Про це заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає "Укрінформ".

"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу у Західній Україні, що дасть можливість ставати незалежними від Росії", - сказав Моравецький під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у межах XXX Економічного форуму у польському Карпачі.

Нагадаємо, напередодні польська PGNiG купила українську компанію "Карпатигазвидобування". Вона володіє ліцензією на видобування газу на Библівській площі, що знаходиться на заході України поряд з польським кордоном.

З точки зору геології ця територія є аналогом Перемишля, найбільшого в Польщі родовища природного газу, яке PGNiG експлуатує вже понад 60 років.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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