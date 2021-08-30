Польська PGNiG купила газовидобувну компанію в Україні

Бурова установка з розвідки газу польського консорціуму PGNiG проводить роботи на газовому родовище в містечку Звола, Польща.

Польська компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. (PGNiG) купила українську компанію "Карпатигазвидобування". Вона володіє ліцензією на видобування газу на Библівській площі, що знаходиться на заході України поряд з польським кордоном.

Про це йдеться в спільному пресрелізі PGNiG та групи "ЕРУ", яка досі була єдиним власником "Карпатигазвидобування".

Угода, підписана 30 серпня, передбачає придбання поляками 85%-вої частки ТОВ "Карпатигазвидобування" у американської "ЕРУ Менеджмент Сервісез". Укладанню угоди передувало отримання відповідних дозволів від польського органу з питань захисту конкуренції та прав споживачів та Антимонопольного комітету України.

Компанії домовилися до кінця 2021 року завершити підготовку до буріння геологорозвідувальної свердловини, а в другій половині наступного року - пробурити її. Після цього відбудуться випробування пластів, і якщо вони матимуть позитивні результати, свердловина буде приєднана до української газової мережі та введена в експлуатацію в 2023 році.

Власники "Карпатигазвидобування" також планують провести додаткові геофізичні дослідження ліцензійної площі, аби допомогти спроектувати подальші свердловини.

Библівська газова площа знаходиться в західній частині Львівської області, що прилягає до польського кордону. З точки зору геології ця територія є аналогом Перемишля, найбільшого в Польщі родовища природного газу, яке PGNiG експлуатує уже більше 60 років.