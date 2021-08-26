Помічниця судді на Львівщині стягнула компенсацію з адвоката, який назвав її собакою

На Львівщині помічниця судді Жовківського районного суду Христина Триндяк відсудила 10 тис. гривень моральної компенсації у адвоката, який образив її та назвав собакою. При цьому адвокат не визнав своєї провини і теж подав на жінку до суду.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Помічниця судді просила стягнути з адвоката Михайла Бордюка 15 тис. гривень моральної компенсації. За словами жінки, ще 12 вересня 2019 року Бордюк у приміщенні суду ображав її.

"Зокрема, після судового засідання, при зверненні до помічника судді висловив образливі слова: "я є адвокат, а ти є ніхто. Хто ти тут така, щоб мені вказувати, що саме я маю роботи? Ти собака і твоє місце біля дверей", йдеться у матеріалах справи.

Після конфлікту Триндяк також подала заяву до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури області, яка на рік відсторонила Бордюка від адвокатської діяльності. Чоловік намагався оскаржити рішення, однак йому це не вдалося.

Бордюк пояснив свою поведінку (коли він називав жінку собакою, - ред.) "намаганням зробити порівняння", а не образити працівницю суду.

"Вжив при спілкуванні текст «скаржниця безпричинно накинулася на нього як собака, що зірвався з прив`язі біля дверей судді, і почала гавкати» з посиланням на існуючі в українській мові порівняння, фразеологізми, прислів'я", - цитується позиція Бордюка у матеріалах справи.

Під час допиту він заявив, що саме Триндяк була ініціаторкою конфлікту, перевищила свої повноваження та принизила його, як адвоката. Він також вказав, що подав позов до суду, щоб отримати моральну компенсацію. Рішення у цій справі наразі немає

Під час засідання Червоноградського районного суду 9 серпня 2021 року суддя Андрій Жураковський задовольнив позов Триндяк частково. Суддя дійшов висновку, що Бордюк спричинив їй душевні страждання і стягнув з нього 10 тис. гривень моральної компенсації. Це рішення ще можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, мешканцю Херсона присудили виплатити 5 тисяч гривень моральної компенсації сусідці, якій він під час сварки показав голі сідниці.