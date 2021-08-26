У 2022 році в українців буде два свята з чотириденними вихідними

Кабінет міністрів затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році, згідно з яким робочий понеділок 7 березня переноситься на суботу 12 березня, а понеділок 27 червня - на суботу 2 липня.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в четвер, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Так, у 2022 році в Україні буде два свята з чотириденними вихідними - 8 березня і 28 червня (День Конституції).

Спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

"Таким перенесенням буде створено сприятливі умови для відзначення свят та відпочинку протягом чотирьох днів підряд. Рішення Уряду не призведе до встановлення робочих днів протягом шести днів поспіль, до порушення балансу робочого часу впродовж року, зменшення фонду заробітної плати тощо. Натомість працівники зможуть завчасно планувати свій відпочинок", - зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, цього року в українців було чотири вихідні поспіль на День Незалежності.

У січні в парламенті зареєстрували проєкт закону про внесення змін до ст. 67 Кодексу законів про працю щодо узгодження вітчизняного законодавства із законодавством країн членів Європейського Союзу у питанні перенесення робочих днів. Ним пропонується скасувати перенесення робочих днів через свята.

У Кодексі визначено такі святкові дні: 1 січня - Новий рік; 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове; 8 березня - Міжнародний жіночий день; 1 травня - День праці; 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги); 28 червня - День Конституції України; 24 серпня - День незалежності України; 14 жовтня - День захисника України.

Також вихівдними є дні релігійних свят: 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове; один день (неділя) - Пасха (Великдень); один день (неділя) - Трійця.

Пропонується встановити, що цей закон, у разі його ухвалення, набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Сьогодні, 26 серпня, президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про встановлення ще одного державного вихідного в Україні - у день заснування Хрещення України-Русі, 28 липня. У травні минулого року президент також обіцяв надати державний статус ісламським святам.

Востаннє впорядкувати свята в Україні намагалися 2017 року, коли Інститут національної пам'яті розробив відповідний законопроєкт. Тоді пропонувалося визначити державне свято як "свято, встановлене в Україні на честь події або особи, які мали виняткове історичне значення, вплив на здобуття Україною незалежності, розвиток державності та суверенітету та які засвідчують тяглість державотворчих і демократичних традицій". Релігійні свята в цьому законопроєкті належали до "традиційних" поруч із такими, як Новий рік, День матері, День батька.