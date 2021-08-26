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Окупанти п’ять разів порушили "тишу" на Донбасі

У лавах української армії бойових втрат немає.

Окупанти п’ять разів порушили "тишу" на Донбасі
Фото: facebook/Оперативне командування "Південь”

Протягом минулої доби, 25 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Бойових втрат у лавах української армії немає, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Учора поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Катеринівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 26 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 23-24 серпня на Донбасі загинули двоє українських військових - Олександр Аксьонов та В'ячеслав Пітько.

У фонді допомоги ветеранам та військовим "Повернись живим" уточнили, що Олександр Аксьонов загинув 23 серпня, у День державного прапора України. Чоловік служив у лавах 131 окремого розвідувального батальйону і був відряджений до 28 ОМБр. Куля російського снайпера поцілила його на позиціях під Мар’їнкою, де лише за день до того загинув молодий офіцер Юрій Михайлов.

Олександрові було 38 років. У Борисполі без сина залишилась літня мати.

В’ячеслав Пітько загинув 24 серпня, у День Незалежності України. Куля окупантів поцілила його під час ворожого обстрілу. Чоловік служив командиром відділення 74 окремого розвідувального батальйону. Захищати Україну пішов з доброї волі ще з 2014-го року.

В’ячеслав родом з Кам’янського на Дніпропетровщині. У нього залишилися дружина і десятирічна донька.

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