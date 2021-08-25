Поліцейські імітували затримання чоловіка, після чого почали вимагати від нього 10 тис. доларів США.

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Двоє працівників одного з районних управлінь поліції Києва захопили чоловіка, який перебував у кримінальному розшуку, та погрожували видати його уповноваженим органам, якщо той не заплатить їм 10 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, дізнався про те, що його знайомий перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України (шахрайство). У зв’язку із цим, вказаний громадянин домовився із двома працівниками поліції про імітацію затримання свого знайомого з метою подальшого отримання грошових коштів за неповідомлення про його місцезнаходження уповноваженому органу досудового розслідування", - йдетьсяу повідомленні.

Наприкінці квітня поліцейські імітували затримання чоловіка, після чого почали вимагати від нього 10 тис. доларів США. В іншому разі вони погрожували видати чоловіка органу, який оголосив його у розшук.

На вказану вимогу потерпілий був змушений погодитись.

Після того, як гроші були зібрані, потерпілий надав працівникам поліції близько 95 тис. гривень, після чого його відпустили, при цьому жодних документів про затримання не складалось.

Сьогодні правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних. На теперішній час вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Наразі двом поліцейським та цивільній особі повідомлено про підозру за фактами незаконного позбавлення волі людини та одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища, поєднане із вимаганням (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України).