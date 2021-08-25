Делегація РФ знову намагається зірвати роботу гуманітарної підгрупи, - ТКГ

На сьогодні, 25 серпня заплановані засідання у підгрупах, а 26 серпня - загальне засідання на рівні глав делегацій.

Сьогодні, 25 серпня, після перерви відновлюється робота Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ТКГ.

Зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій за графіком: 25 серпня - засідання у підгрупах, 26 серпня - загальне засідання на рівні глав делегацій.

Однак, делегація Російської Федерації знову намагається зірвати роботу гуманітарної підгрупи.

"Російська делегація менш ніж за добу до початку засідання зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Юр’ївни Пірогової, засудженої в Україні за тероризм. У країнська делагація розглядає це як свідому спробу зірвати консультації, особливо зважаючи на попередній досвід блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином. Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм", - зазначили в ТКГ.

Контактна група наголошує, що в такий спосіб російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от - обмін утримуваними особами, розблокування роботи КПВВ з російської сторони тощо.

Українська делегація назвала ці спроби марними і закликає повернутися до запланованих тристоронніх консультацій (Україна, Росія, ОБСЄ).

Нагадаємо, у березні через "експертку" з ОРДО Пірогову було заблоковано роботу політичної підгрупи.

У січні на засіданні політичної підгрупи ТКГ Україна запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків" щодо Донбасу. Зазначалося, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін. Як відомо, окупований Донбас із 9 червня 2020 року на засіданнях політичної підгрупи в ТКГ представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.

Гармаш уже неодноразово заявляв, що не виключає свого виходу зі складу делегації в ТКГ, оскільки, за його словами, вже на третьому засіданні присутні "якісь громадські експерти, які представляють незрозуміло кого". У січні він такж повідомляв, що ОБСЄ знову допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО. Тоді Гармаш зазначив, що координатор підгрупи від ОБСЄ П’єр Морель "не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників".

2 березня Гармаш заявив, що так звані "громадські радники" ОРДЛО виступили на засіданні ТКГ із своїм "планом дії". А модератор ОБСЄ Морель тиснув, щоб на ТКГрозглядали і їхній план.

Гармаш звинувачував представників ОБСЄ в упередженості щодо української делегації ще минулого року.