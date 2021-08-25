Водій не впорався з керування і наїхав на бордюр.

Фото: Національна поліція

Вночі 25 серпня в Києві перевернувся пасажирський автобус з Молдови. Як повідомляється на сайті поліції, внаслідок аварії постраждали четверо дорослих і четверо дітей, їм знадобилась допомога лікарів.

Аварія сталась з вини водія автобуса, який не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Це сталося після першої ночі на вулиці Олени Теліги.

Водій був тверезий.

Подію зареєстрували в Подільському правлінні поліції. Після проведення перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація.

Нагадаємо, у липні біля Радивилова двоповерховий автобус з'їхав у кювет і перевернувся. В тій аварії постраждали понад двох десятків пасажирів, кількох довелося реанімувати.