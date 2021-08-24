Біля будівлі КМДА чоловік облив себе та флагшток фарбою

Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства. До чого саме – в пресслужбі поліції Києва не уточнили.
"Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", – заявили правоохоронці.
Інцидент трапився під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності.
Нагадаємо, що сьогодні в центрі міста чоловік вчинив спробу самопідпалу. Він вижив, але отримав ушкодження.