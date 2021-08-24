Біля будівлі КМДА чоловік облив себе та флагшток фарбою

Фото: Поліція Києва

У Києві близько 13 години поруч із будівлею Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе та флагшток червоною фарбою.

Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства. До чого саме – в пресслужбі поліції Києва не уточнили.

"Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", – заявили правоохоронці.

Інцидент трапився під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності.

Нагадаємо, що сьогодні в центрі міста чоловік вчинив спробу самопідпалу. Він вижив, але отримав ушкодження.