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Минулої доби на сході України вбили українського військового

Ворог чотири рази відкривав вогонь. 

Минулої доби на сході України вбили українського військового
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За 23 серпня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на сході України. У ході вогнепального обстрілу один військовий загинув, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу «квадрокоптер» здійснювали дистанційне мінування території", - повідомили в штабі.

Також в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Від початку 24 серпня і станом на 7 ранку ворог не виявляв вогневої активності. 

Нагадаємо, що 22 серпня ворог убив українського військовослужбового, лейтенанта Юрія Олександровича Михайлова. 

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