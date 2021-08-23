Навчання відбулися у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.

СБУ завершила силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей.

Цього разу тренування відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську, повідомили у спецслужбі.

Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.

Під час тренувань, зокрема, відпрацювали затримання умовних злочинців, які намагались в’їхати до міста через блокпост, перехоплення злочинців, які тікали з міста і ліквідацію вибухового пристрою на місці виявлення.

Крім того, завдяки навчанням, було виявлено схрон із військовими засобами ураження. Вилучили три ручні протитанкові гранатомети - РПГ-22, два ручні протитанкові гранатомети РПГ- 26, ручний протитанковий гранатомет РПГ- 18, міну МОН-50, три гранати РГД-5, дві гранати Ф-1, сім підривачів, майже чотири тисячі патронів калібру 5,45 і 20 патронів калібру 7,62.

За оперативними даними, схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

“Навчання продовжуються і триватимуть до початку вересня, але лише за перший тиждень заходів вдалося не тільки відпрацювати потенційні контр-диверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірити понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів”, – додали у СБУ.

Як повідомляли, з 9 по 13 серпня Об'єднані сили провели командно-штабні навчання на п’яти полігонах. Наймасштабніші маневри відбулися на полігоні поблизу Миколаєва.

9 серпня російська армія почала масштабні навчання на полігонах південних регіонів, а також в окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії.