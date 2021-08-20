За гроші вирішували питання про дозвіл на будівельні роботи.

Співробітники Служби безпеки України затримали колишню співробітницю Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у Львівській області при отриманні 20 тис. доларів хабаря.

Як повідомляє пресслужба обласного управління СБУ, жінка організували схему отримання хабарів

з керівною ланкою ДАБІ. Вона виступала посередником у вирішенні питання за надання дозволу про початок виконання будівельних робіт. Такі послуги оцінила у майже 24 тис. доларів.

"Правоохоронці затримали зловмисницю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини хабаря в сумі $20 тис", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Встановлюється причетність всіх посадових осіб Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області до протиправної діяльності. Слідство триває.

Раніше суд скасував вирок за хабар ексголові Сколе Володимиру Москалю.