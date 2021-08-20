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У Києві знесли історичну садибу Барбана

Будівельна техніка вночі майже повністю зруйнувала будівлю. 

У Києві вночі 20 серпня забудовник будівельною технікою майже повністю знищив історичну садибу Барбана, розташовану неподалік Львівської площі на вул. Обсерваторній. Про це повідомив один із активістів Олег Симороз в Facebook.

"Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул Обсерваторній, 6. Забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття", – написав він.

Учора на місці садиби, яку вже тривалий час хотіли знести, щоб поставити там чергову висотку, трапилися сутички. Активісти, які намагалися завадити незаконній забудові маєтку, перекрили дорогу. Тим часом один з водіїв намагався проїхати перекритою вулицею. В результаті між ними сталася бійка, учасників сутички доправили до відділку поліції. 

Місцеві мешканці та активісти, які борються за збереження історичної архітектурної спадщини Києва, тривалий час протистояли спробам знесення садиби. Зеленим будівельним сукном будівлю обнесли ще на початку травня. Вчора забудовник почав розбирати столітню садибу попри протести місцевих мешканців. Забудовник, він же власник будівлі – ТОВ "Інформаційна група Агентство столичних повідомлень". 

Роботи проводились попри те, що у травні Міністерство культури та інформаційної політики направило забудовнику припис про припинення земляних та будь-яких будівельних робіт на цьому об'єкті.

Садиба Барбана (титулярного радника) була зведена наприкінці позаминулого століття. Це одноповерховий будинок, прикрашений неокласичним оздобленням.

За даними громадської організації "Мапа реновації", що у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні зазначали: "Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором — русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва". Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не має.

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