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Голова Мінцифри розповів, як отримати ковід-сертифікат у "Дії"

Для того, щоб сформувати сертифікат, потрібно надіслати запит до реєстру. 

Голова Мінцифри розповів, як отримати ковід-сертифікат у "Дії"
Фото: thedigital.gov.ua

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як отримати COVID-сертифікати через портал "Дія". 

"Спочатку необхідно встановити додаток "Дія". Далі - перейти в розділ "Послуги", бо на відміну від паспортів та водійських прав, COVID-сертифікат - це послуга", - сказав він на пресконференції.

Для того, щоб сформувати сертифікат, потрібно надіслати запит до реєстру. 

"Бо це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит та електронний підпис", - пояснив міністр.

"Не потрібно з електронним підписом ходити в держоргани. Ви можете згенерувати підпис в "Дії". Для цього потрібно тільки ваше обличчя. І виконати кілька дій. Біометрія вашого обличчя порівнюється з біометрією в реєстрі. Це займає декілька секунд і ви отримуєте підпис", - додав Федоров.

Наразі в порталі "Дія" вказано, що послуга "COVID-сертифікат" знаходиться в стадії розробки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у застосунку "Дія" почали тестування СOVID-сертифікатів для користувачів Android.

Перші COVID-сертифікати для вакцинованих з’явилися у "Дії" на початку липня. 2 липня Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження сертифіката. Цифрові COVID-сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

19 серпня - Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським.

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