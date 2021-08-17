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У застосунку "Дія" почали тестування СOVID-сертифікатів для користувачів Android

Протестувати їх можуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації на території України.

У застосунку "Дія" почали тестування СOVID-сертифікатів для користувачів Android
СOVID-сертифікат
Фото: facebook.com/mykhailofedorov

В мобільному застосунку "Дія" почали тестувати COVID-сертифікати для власників Android.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він також зазначив, що затримка із запровадженням тестування сертифікатів на Android пов'язана із тим, що Google посилив вимоги до інформації, яка стосується коронавірусу.

"Починаємо бета-тестування СOVID-сертифікатів в Дії на Android. Google посилив вимоги до інформації, яка пов'язана з СOVID-19. Це торкнулося і додатків для смартфонів, що викликало затримку. Ми виконали всі умови, які висунула компанія, і отримали підтвердження нової версії "Дії" з сертифікатами. З сьогоднішнього дня всі, хто реєструвався на тестування для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток", - повідомив Федоров.

Протестувати сертифікати у "Дії" можуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації на території України.

Міністр нагадав, що минулого тижня розпочався останній технічний етап – підключення України до продуктової інфраструктурі COVID-сертифікатів ЄС.

"Це паралельний крок із політичним рішенням - прийняттям Єврокомісією так званого equivalency decision, тобто визнання українських COVID-сертифікатів такими, що можуть бути використані під час подорожей", - зазначив він.

Нагадаємо, перші COVID-сертифікати для вакцинованих з’явилися у "Дії" на початку липня. 2 липня Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження сертифіката. Цифрові COVID-сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

4 серпня повідомлялося, що українські COVID-сертифікати пройшли технічне оцінювання в ЄС, а наразі залишився останній крок - політична частина взаємовизнання.

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