Суд продовжив на два місяці домашній арешт Антоненка та зобов'язання для Дугарь

Засідання по суті обвинувачення відкладено до 11 години 31 серпня.

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для обвинувачуваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Андрій Антоненко до 17 жовтня залишається під домашній арештом, а Яна Дугарь - під особистими зобов'язаннями.

Відповідне рішення суд виніс у вівторок, задовольнивши клопотання прокурора, передає "Інтерфакс-Україна".

"Продовжити цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю до 17 жовтня 2021 року ... Продовжити термін дії особистих зобов'язань обвинуваченої Дугарь ... до 17 жовтня 2021 року", - йдеться в ухвалі суду.

Судове засідання по суті обвинувачення відкладено до 11 години 31 серпня.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху.

Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи з обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства Шеремета здійснюватиме суд присяжних.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка понад рік тримали під вартою.

Апеляційний суд неодноразово залишав у силі запобіжний захід для Антоненка у вигляді тримання під вартою. 30 квітня 2021 року Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Суд присяжних наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає.