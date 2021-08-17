Близько 10 тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, а також 1,4 тисячі працівників ДСНС будуть працювати в Києві впродовж заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.
"Ми очікуємо приїзду великої кількості високопоставлених гостей. У рамках святкування наказом міністра створено міжвідомчий ситуаційний центр МВС, який з 21 серпня починає свою роботу і покриватиме всю територію України", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що вчора правоохоронці розпочали спеціальне оперативне відпрацювання столиці та Київської області.
Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив, що основні сили у складі зведених загонів уже прибули до столиці.
"Завдання правоохоронців, у першу чергу, – це підсилити гарнізони Києва та Київської області для проведення якісних профілактичних заходів. Друге – це забезпечення та надання допомоги поліції Києва у зв’язку з прибуттям до України Вселенського патріарха Варфоломія. Тому всі сили будуть націлені на роботу та допомогу київському главку та області", - зазначив Олександр Фацевич.
Командувач Нацгвардії Микола Балан підкреслив, що під час заходів у Києві заплановано залучити 3500 військовослужбовців НГУ, із них понад 1500 з інших регіонів держави.
Також створено резерви з загонів спеціального призначення в Одесі, Києві, Дніпрі та Харкові.
Очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко наголосив, що ДПСУ вживає додаткових заходів щодо забезпечення високого рівня прикордонної безпеки та зменшення загроз військового характеру.
"У пунктах пропуску та КПВВ в’їзду-виїзду посилено прикордонний контроль, на особливому контролі тримаємо прибуття евакуаційних рейсів із Афганістану", - зазначив очільник прикордонного відомства.
Голова ДСНС Микола Чечоткін розповів, що вже сплановано чергування особового складу ДСНС та техніки на об’єктах святкових заходів, а також у міжнародних аеропортах "Бориспіль" і "Київ".
"Усього на території України на чергуванні перебуватиме близько 8600 бійців і 2800 одиниць техніки ДСНС, у тому числі майже 700 рятувальників і 110 одиниць техніки на об’єктах проведення святкових заходів. Організовано чергування 9 повітряних суден, з них один літак і два гелікоптери в аеропорту «Київ». У готовності перебуватиме 28 піротехнічних розрахунків", - сказав він.
Нагадаємо, 18, 20 та 22 серпня у центрі Києва відбудуться репетиції параду військ, під час яких із 15:30 до 24:00 введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів на центральних вулицях міста.