Фото: mvs.gov.ua

Близько 10 тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, а також 1,4 тисячі працівників ДСНС будуть працювати в Києві впродовж заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

"Ми очікуємо приїзду великої кількості високопоставлених гостей. У рамках святкування наказом міністра створено міжвідомчий ситуаційний центр МВС, який з 21 серпня починає свою роботу і покриватиме всю територію України", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що вчора правоохоронці розпочали спеціальне оперативне відпрацювання столиці та Київської області.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив, що основні сили у складі зведених загонів уже прибули до столиці.

"Завдання правоохоронців, у першу чергу, – це підсилити гарнізони Києва та Київської області для проведення якісних профілактичних заходів. Друге – це забезпечення та надання допомоги поліції Києва у зв’язку з прибуттям до України Вселенського патріарха Варфоломія. Тому всі сили будуть націлені на роботу та допомогу київському главку та області", - зазначив Олександр Фацевич.

Командувач Нацгвардії Микола Балан підкреслив, що під час заходів у Києві заплановано залучити 3500 військовослужбовців НГУ, із них понад 1500 з інших регіонів держави.

Також створено резерви з загонів спеціального призначення в Одесі, Києві, Дніпрі та Харкові.

Очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко наголосив, що ДПСУ вживає додаткових заходів щодо забезпечення високого рівня прикордонної безпеки та зменшення загроз військового характеру.

"У пунктах пропуску та КПВВ в’їзду-виїзду посилено прикордонний контроль, на особливому контролі тримаємо прибуття евакуаційних рейсів із Афганістану", - зазначив очільник прикордонного відомства.

Голова ДСНС Микола Чечоткін розповів, що вже сплановано чергування особового складу ДСНС та техніки на об’єктах святкових заходів, а також у міжнародних аеропортах "Бориспіль" і "Київ".

"Усього на території України на чергуванні перебуватиме близько 8600 бійців і 2800 одиниць техніки ДСНС, у тому числі майже 700 рятувальників і 110 одиниць техніки на об’єктах проведення святкових заходів. Організовано чергування 9 повітряних суден, з них один літак і два гелікоптери в аеропорту «Київ». У готовності перебуватиме 28 піротехнічних розрахунків", - сказав він.

Нагадаємо, 18, 20 та 22 серпня у центрі Києва відбудуться репетиції параду військ, під час яких із 15:30 до 24:00 введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів на центральних вулицях міста.