Тренування відбувалися в максимально наближених до реальних умовах.

Служба безпеки України в Умані у Черкаській області провела планові тренування у межах підготовки до щорічного святкування юдеями Рош га-Шана.

Тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних, інформує пресцентр СБУ.

За легендою тренувань, "терористи" замінували 9 поверховий готель, що знаходиться на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані, та забарикадувалися в одному з його номерів.

"Зловмисники хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн", - зазначається у повідомленні.

Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу".

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Державної служби надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

"За оцінками координаційної групи, учасники тренування успішно відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії щодо запобігання терористичним загрозам", - резюмували в СБУ.

Як повідомляли, в травні двоє хасидів отримали поранення внаслідок стрілянини в Умані.

Нагадаємо, що в Умані знаходиться могила цадика Нахмана, до якої щороку перед єврейським Новим роком (Рош га-Шана) з'їжджаються на паломництво тисячі євреїв-хасидів.