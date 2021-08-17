Зеленський затвердив нову відзнаку "Національна легенда України"

Цієї нагороди удостоюються за особисті заслуги у становленні незалежної України.

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про відзнаку Президента України "Національна легенда України", яким затвердив Положення про відзнаку "Національна легенда України", малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Цієї нагороди удостоюються ... за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність”, - сказано у повідомленні.

Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю.

У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський підписав указ № 294/2021 "Про встановлення відзнаки Президента України «Національна легенда України»".

Згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові.Також її будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну і громадську діяльність.