У селищі Вигода в Івано-Франківській області вранці 16 серпня розбилась пожежна машина. Внаслідок аварії постраждали шестеро рятувальників, яких довелося госпіталізувати в Долинську лікарню.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
"Під час слідування на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району, на автомобільній дорозі Р-21 «Долина - Хуст» в смт. Вигода Калуського району перекинувся пожежний автомобіль. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 6 осіб особового складу 10-ї ДПРЧ міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Причини та обставини ДТП встановлюватиме поліція.
За попередніми даними, водій пожежної машини на високій швидкості об'їжджав ділянку дороги, яку ремонтують, і втратив керування. Машина вилетіла в кювет і врізалась в дерево.
Нагадаємо, що це друга ДТП з пожежними машинами за останні два дні.
15 серпня у місті Сєверодонецьк Луганської області пожежна автоцистерна, прямуючи на виклик, потрапила в ДТП. В цій аварії ніхто не постраждав.
Винуватцем ДТП став водій цивільного авто, який не надав перевагу в русі пожежному спецтранспорту, що їхав з увімкненими світловими і звуковими спеціальними сигналами. Щоб уникнути зіткнення, водій пожежної автоцистерни змушений був з'їхати з дорожнього полотна, в результаті цього автоцистерна знесла опору електропередач і перекинулася.