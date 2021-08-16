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На Прикарпатті під час виїзду на виклик розбилась пожежна машина, шістьох рятувальників госпіталізували

Водій на високій швидкості об'їжджав перешкоду і не впорався з керуванням.

Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

У селищі Вигода в Івано-Франківській області вранці 16 серпня розбилась пожежна машина. Внаслідок аварії постраждали шестеро рятувальників, яких довелося госпіталізувати в Долинську лікарню.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

"Під час слідування на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району, на автомобільній дорозі Р-21 «Долина - Хуст» в смт. Вигода Калуського району перекинувся пожежний автомобіль. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 6 осіб особового складу 10-ї ДПРЧ міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Причини та обставини ДТП встановлюватиме поліція.

За попередніми даними, водій пожежної машини на високій швидкості об'їжджав ділянку дороги, яку ремонтують, і втратив керування. Машина вилетіла в кювет і врізалась в дерево.

Фото: ГУ НП в Івано-Франківській області

Нагадаємо, що це друга ДТП з пожежними машинами за останні два дні.

15 серпня у місті Сєверодонецьк Луганської області пожежна автоцистерна, прямуючи на виклик, потрапила в ДТП. В цій аварії ніхто не постраждав.

Винуватцем ДТП став водій цивільного авто, який не надав перевагу в русі пожежному спецтранспорту, що їхав з увімкненими світловими і звуковими спеціальними сигналами. Щоб уникнути зіткнення, водій пожежної автоцистерни змушений був з'їхати з дорожнього полотна, в результаті цього автоцистерна знесла опору електропередач і перекинулася.

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