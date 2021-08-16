​Блінкен відповів на лист ув'язненого Росією українця Бессарабова

"США не забули про вас та ще десятки ваших несправедливо засуджених співгромадян".

Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав відповідь на травневий лист політичного в’язня Кремля, севастопольського журналіста Олексія Бессарабова, засудженого за сфабрикованою ФСБ "справою диверсантів" до 14 років колонії суворого режиму.

З дозволу рідних Бессарабова "Радіо Свобода" опублікувало уривки з цього листа.

"Сполучені Штати Америки не забули про вас та ще десятки ваших несправедливо засуджених співгромадян... Політично мотивовані переслідування мешканців Криму через їхню політичну позицію, етнічне походження чи релігійні погляди є абсолютно неприйнятними", - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що Штати продовжуватимуть закликати Росію звільнити усіх українських політв’язнів, яких вона незаконно утримує, "аби Ви та інші політв’язні знову повернулися на свободу, возз’єдналися зі своїми близькими та продовжили життя в суверенній демократичній Україні".

У травні, напередодні візиту держсекретаря США до Києва, Бессарабов звернувся до нього з відкритим листом, у якому йшлося про випадання з міжнародного порядку денного питання звільнення українців, позбавлених свободи за політичними мотивами на окупованому Кримському півострові та в Росії. Бессарабов пропонував, щоби будь-яким перемовинам з Кремлем передував обмін "усіх на всіх".

Тим часом, рідний брат іншого фігуранта "справи диверсантів" Володимира Дудки Петро, якого утримують в колонії суворого режиму також за 14-річним вироком окупаційного суду в Севастополі, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням "взяти під свій особистий контроль не тільки питання визволення полонених ОРДЛО, а й питання визволення політичних бранців Кремля".

Він просить піднімати це питання на найвищому рівні, міжнародних майданчиках та включити до порядку денного Кримської платформи, обговорити його на прийдешній зустрічі з президентом США та запросити в цьому підтримки президента та Конгресу США.

Третій фігурант "справи диверсантів" Дмитро Штибліков, 5-річний термін ув’язнення якого мав закінчитися цьогоріч, перебуває в СІЗО Лефортово в очікуванні суду у новій справі. Йому інкримінують звинувачення за статтею Кримінального кодексу РФ про державну зраду, за якою Штиблікову загрожує новий термін від 12 до 20 років ув’язнення. Суд має розпочатися у вересні.

Нагадаємо, в квітні 2019 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд засудив українців Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, яких влада РФ звинувачує в підготовці диверсій, до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму кожного. Також Бессарабову призначили штраф у розмірі 300 тис. рублів, Дудці - 350 тис. рублів.

Олексій Бессарабов - експерт аналітичного центру "Номос", який працював у Севастополі до початку 2014 року. Володимир Дудка - член Всеукраїнської громадської організації "Об'єднання ветеранів розвідки України", капітан другого рангу запасу. ФСБ РФ затримала їх в листопаді 2016 року за нібито диверсійну діяльність.