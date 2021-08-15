Фото: ДСНС

У Карпатах відшукали 6-річного Олексія Стефанціва з Коломиї, який вчора відстав від туристичної групи і загубився.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Хлопчика близько 19:30 знайшла група волонтерів на маршруті в сторону гори Кукул, приблизно за 2 км від місця зникнення. Дитина перебуває в задовільному стані.

“Одна з пошукових груп щойно радіозв'язком повідомила, що дитину знайшли. Живим. За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців. Але зараз ще перевіряють. Зараз хлопчика спускають”, - йдеться у повідомленні.

До пошукових робіт було залучено 156 осіб та 19 одиниць техніки, 3 собаки і квадрокоптер.