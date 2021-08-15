Внаслідок сутичок на Банковій постраждав мітингувальник, семеро поліцейських та нацгвардійці (оновлено)
Внаслідок сутичок на Банковій постраждав мітингувальник, семеро поліцейських та нацгвардійці (оновлено)
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
У Києві після акції націоналістів на Банковій побили журналіста
У Києві після акції націоналістів на Банковій побили журналіста
Суд МН17: Гіркін просить допомоги з РФ, терорист «Лєший» свідчить про військових з екіпажу «Бука»
Суд МН17: Гіркін просить допомоги з РФ, терорист «Лєший» свідчить про військових з екіпажу «Бука»
Обрано трьох фіналістів конкурсу на главу Бюро економічної безпеки
Обрано трьох фіналістів конкурсу на главу Бюро економічної безпеки
На Донбасі російський найманець напідпитку розстріляв трьох бойовиків та чотирьох цивільних, - ГУР МО
На Донбасі російський найманець напідпитку розстріляв трьох бойовиків та чотирьох цивільних, - ГУР МО
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Тернопільський Чортків
Тернопільський Чортків
ГоловнаСуспільствоПодії

На Говерлі досі шукають 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу

Олексія Стефанціва шукають понад 150 осіб.

Фото: dsns.gov.ua

Станом на ранок неділі, 15 серпня на Говерлі досі шукають 6-річного Олексія Стефанціва з Коломиї, який вчора відстав від туристичної групи і загубився.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Створено 7 пошукових груп, які обстежують місцевість по визначеним зонам та секторам. Опадів у цій місцевості немає, температура повітря близько +12 градусів.

Всього до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 одиниць техніки, 3 собаки і квадрокоптер.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, у червні в карпатському селі Тюдів загинув хлопчик, який впав у гірську річку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також