Фото: dsns.gov.ua

Станом на ранок неділі, 15 серпня на Говерлі досі шукають 6-річного Олексія Стефанціва з Коломиї, який вчора відстав від туристичної групи і загубився.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Створено 7 пошукових груп, які обстежують місцевість по визначеним зонам та секторам. Опадів у цій місцевості немає, температура повітря близько +12 градусів.

Всього до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 одиниць техніки, 3 собаки і квадрокоптер.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, у червні в карпатському селі Тюдів загинув хлопчик, який впав у гірську річку.