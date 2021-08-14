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Другий політ космічного корабля Starliner відклали на невизначений термін

Розробники не змогли оперативно вирішити проблеми з клапанами в паливній системі.

Другий політ космічного корабля Starliner відклали на невизначений термін
Фото: twitter.com/BoeingSpace

Boeing та NASA відклали на невизначений термін другий випробувальний політ космічного корабля Starliner, який розробляється за програмою Commercial Crew Program паралельно з  кораблем Crew Dragon компанії SpaceX. Її мета - створити заміну Space Shuttle (які не використовуються з 2011 року) і російським кораблям "Союз" для доставки людей в космос.

Про це повідомляє space.com.

У 2019 році корабель здійснив перший політ без екіпажу, але не зміг вийти на розрахункову орбіту і дістатися до МКС. В результаті Starliner після декількох маневрів повернувся на Землю. 

Другий безпілотний політ OFT-2 (Boeing Orbital Flight Test-2) був запланований на 30 липня 2021 року, але його відклали спершу через проблеми на МКС з російським модулем "Наука", а потім - через проблеми з клапанами в паливній системі корабля.

Вирішити їх так і не вдалося, і 13 серпня NASA і Boeing вирішили відкласти запуск Starliner до МКС на невизначений термін. Корабель знімуть з ракети-носія Atlas V і повернуть в цехи компанії у Флориді для роботи з клапанами.

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