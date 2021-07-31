Названо причину аварійної ситуації на російському модулі, який вивів з ладу МКС

Через "короткочасний збій програмного забезпечення" була помилково реалізована пряма команда на включення двигунів лабораторії.

Несанкціоноване спрацювання двигунів російської космічної лабораторії "Наука", в результаті якого МКС розвернулася на 45 градусів та тимчасово вийшла з ладу, в "Роскосмосі" списали на збій програмного забезпечення.

Про це йдеться в заяві, опублікованій в п'ятницю російським космічним агентством "Роскосмос".

Льотний директор російського сегменту МКС Володимир Соловйов, коментуючи операцію зі стикування модуля, заявив, що через "короткочасний збій програмного забезпечення" була помилково реалізована пряма команда на включення двигунів лабораторії.

Наразі, за словами Соловйова, станція перебуває у штатній орієнтації, все системи МКС і багатоцільового лабораторного модуля працюють нормально.

МКС втратила контроль над своїм положенням на 47 хвилин в четвер, коли російська космічна лабораторія "Наука" несподівано запустила двигуни через кілька годин після стикування. В результаті орбітальний комплекс був виведений з його нормального положення.

Розташування станції є критично важливим для отримання енергії від сонячних батарей і для зв'язку з космічними командами підтримки на Землі. Зв'язок космічної станції з наземними диспетчерами також двічі перервалася на кілька хвилин в четвер.