Російський лабораторний модуль “Наука” успішно стикувався з Міжнародною космічною станцією у четвер, через вісім днів після його запуску з космодрому “Байконур” у Казахстані.

Про це повідомляє Associated Press.

20-тонний модуль зістикувався з МКС на орбіті в автоматичному режимі після тривалого польоту та серії маневрів. Російське космічне агентство "Роскосмос" підтвердило стикування модуля з МКС о 13:29 за Гринвічем.

Запуск модуля "Наука", який має на меті забезпечити більше простору для наукових експериментів та додаткове місце для екіпажу, неодноразово відкладався через технічні проблеми. Спочатку планувалося запустити його у 2007 році.

У 2013 році експерти виявили забруднення в паливній системі, що призвело до тривалого і коштовного ремонту. Інші системи модуля в подальшому також неодноразово піддавалися модернізації або ремонту.

"Наука" стала першим новим модулем у російському сегменті станції з 2010 року. У понеділок один із старих російських модулів - стикувальний відсік "Пірс" - від’єднався від космічної станції, щоб звільнити місце для нового модуля.

Російські члени екіпажу на станції зробили два виходи в космос, готуючись до прибуття "Науки". Щоб підготувати його до роботи росіянам доведеться зробити ще 11 виходів у космос на початку вересня.

Наразі на МКС перебувають 7 астронавтів: представники NASA Марк Ванде Хей, Шейн Кімбро та Меган Макартур; росіяни Олег Новицький та Петро Дубров; космонавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Акіхіко Хошіде та астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке.

У 1998 році Росія запустила перший модуль станції - "Заря", за яким у 2000 році послідував ще один великий модуль "Звезда" та три менші модулі в наступні роки. Останній з них, "Рассвет", був доставлений до станції у 2010 році.

Нагадаємо, у квітні ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX з кораблем моделі Crew Dragon доставила до Міжнародної космічної станції екіпаж із чотирьох астронавтів для піврічної місії.