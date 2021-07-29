Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
ГоловнаТехнології

В Україні успішно випробували новий реактивний снаряд "Тайфун-1"

Результати випробувань використають в ході розробки реактивного снаряду калібру 220 мм "Тайфун-2" для модернізованої РСЗВ "Буревій".

В Україні успішно випробували новий реактивний снаряд "Тайфун-1"
Заряджання реактивного снаряду "Тайфун-1"
Фото: Армія Інформ

Відбулися успішні випробування нового реактивного снаряду калібру 122 мм "Тайфун-1" для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

Як зазначає пресслужба Міноборони, боєприпас розроблено КБ "Південне".

"Міністерство оборони продовжує реалізацію стратегії ракетно-реактивного озброєння Збройних Сил України. Результати випробувань "Тайфун-1" будуть використані в ході розробки реактивного снаряду калібру 220 мм "Тайфун-2" для модернізованої системи залпового вогню "Буревій", - зазначив міністр оборони України Андрій Таран.

Він зазначив, що КБ "Південне" також успішно провело державні (льотні) випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу "Точка-У". У ході дослідного ремонту вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю.

За словами Андрія Тарана, ремонт ракет для "Точки-У" дозволить відновити боєкомплект Збройних Сил України для виконання завдань за призначенням.

Міністр оборони додав, що наразі на завершальному етапі державних випробувань перебуває створення високоточної ракети калібру 300 мм "Вільха-М" з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч", яка розроблена ДП "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ".

Андрій Таран також зазначив, що у рамках Програми підвищення обороноздатності, Міністерством оборони сплановано закупівлю оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан".

Випробування реактивних снарядів системи залпового вогню "Тайфун-1" в Україні розпочато у 2019 році. "На базі "Тайфун-1" проводяться роботи зі створення керованого снаряду "Тайфун-1М", а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню "Тайфун-2" і "Тайфун-4".

Нагадаємо, 2 червня українські військові провели успішні випробувальні пуски нових реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1" підвищеної дальності до РСЗВ "Град".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також