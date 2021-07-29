Результати випробувань використають в ході розробки реактивного снаряду калібру 220 мм "Тайфун-2" для модернізованої РСЗВ "Буревій".

Відбулися успішні випробування нового реактивного снаряду калібру 122 мм "Тайфун-1" для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

Як зазначає пресслужба Міноборони, боєприпас розроблено КБ "Південне".

"Міністерство оборони продовжує реалізацію стратегії ракетно-реактивного озброєння Збройних Сил України. Результати випробувань "Тайфун-1" будуть використані в ході розробки реактивного снаряду калібру 220 мм "Тайфун-2" для модернізованої системи залпового вогню "Буревій", - зазначив міністр оборони України Андрій Таран.

Він зазначив, що КБ "Південне" також успішно провело державні (льотні) випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу "Точка-У". У ході дослідного ремонту вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю.

За словами Андрія Тарана, ремонт ракет для "Точки-У" дозволить відновити боєкомплект Збройних Сил України для виконання завдань за призначенням.

Міністр оборони додав, що наразі на завершальному етапі державних випробувань перебуває створення високоточної ракети калібру 300 мм "Вільха-М" з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч", яка розроблена ДП "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ".

Андрій Таран також зазначив, що у рамках Програми підвищення обороноздатності, Міністерством оборони сплановано закупівлю оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан".

Випробування реактивних снарядів системи залпового вогню "Тайфун-1" в Україні розпочато у 2019 році. "На базі "Тайфун-1" проводяться роботи зі створення керованого снаряду "Тайфун-1М", а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню "Тайфун-2" і "Тайфун-4".

Нагадаємо, 2 червня українські військові провели успішні випробувальні пуски нових реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1" підвищеної дальності до РСЗВ "Град".