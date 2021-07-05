Ймовірно пов'язані з Росією хакери вимагають $70 млн за відновлення викрадених у компаній даних

Підозрювані у масовій кібератаці на сотні компаній по всьому світу хакери оприлюднили заяву про вимагання 70 млн доларів за відновлення викрадених даних. Це повідомлення з'явилося у блозі кіберзлочинців у даркнеті, пише Reuters.

Цей блог зазвичай використовується кібербандою REvil – пов'язаною з Росією групою, яка вважається одним із найактивніших вимагачів у світі кіберзлочинності.

У банди є дочірня структура, що ускладнює процес відслідковування тих, хто саме виступає від імені хакерів. Однак експерт компанії з кібербезпеки Recorded Furure Аллан Ліска заявив, що повідомлення "майже точно" надійшло від керівництва REvil.

Угрупування не відповідо Reuters на запит щодо коментрів.

Програма-вимагач REvil була запущена в п'ятницю і зламала фірму з інновацій та технологій Kaseya в Майамі. Хакери використали доступ, щоб зламати клієнтів, викликати ланцюгову реакцію, яка швидко паралізувала комп'ютері сотні компаній по всьому світу.

Представник Kaseya заявив, що компанія знала про викуп. За попередніми даними, від атаки постраждали декілька десятків країн. Згідно за даними на сайті ESET. України в цьому списку немає – атака торкнулася переважно Південної та Північної Америки, Африки, Азії, Оканії і лише кількох країн Європи.

Фото: welivesecurity.com

Шведська мережа продукт ових магазинів Coop навіть змушена була закрити сотні магазинів у суботу через те, що касові апарати вимкнулися внаслідок атаки. Також відомо, що постраждали школи, невеликі державні установи, туристичні та розважальні організації, кредитні спілки.

Нагадаємо, що протягом року кількість значущих кібератак на критичні об'єкти в Європі подвоїлася. Деякі країни, зокрема США і Польща, пов'язують кібернапади із російськими хакерськими групами.