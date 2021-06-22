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У роботі Google стався збій

Найбільше скарг надходить зі США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччини та Великобританії.

У роботі Google стався збій
Фото: EPA/UPG

Користувачі повідомили про проблемами в роботі пошукової системи Google.

Про це свідчать дані Downdetector.

Найбільше скарг надходить зі США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччини та Великобританії. Також є проблеми і в Україні.

У 73% користувачів, які повідомили про збій, є проблеми з доступом на сайт, в решти - з авторизацією.

Нагадаємо, торік у грудні раптово вийшли з ладу сервіси Google, зокрема пошта Gmail, відеохостинг YouTube, сервіс геолокації Google Maps, сервіс збереження даних Drive і текстовий редактор Docs. Роботу сервісів було відновлено за годину. Тоді причиною збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.

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