У роботі Google стався збій

Користувачі повідомили про проблемами в роботі пошукової системи Google.

Про це свідчать дані Downdetector.

Найбільше скарг надходить зі США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччини та Великобританії. Також є проблеми і в Україні.

У 73% користувачів, які повідомили про збій, є проблеми з доступом на сайт, в решти - з авторизацією.

Нагадаємо, торік у грудні раптово вийшли з ладу сервіси Google, зокрема пошта Gmail, відеохостинг YouTube, сервіс геолокації Google Maps, сервіс збереження даних Drive і текстовий редактор Docs. Роботу сервісів було відновлено за годину. Тоді причиною збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.