Франція оштрафувала Google на €220 млн за неконкурентні дії на ринку онлайн-реклами

Французький антимонопольний регулятор (Autorité de la concurrence) оштрафував американську компанію Google на 220 млн євро за зловживання становищем на ринку онлайн-реклами.

Як повідомляє Reuters, це покарання має особливе значення, оскільки воно вперше стосується продажу місць у пошуковій видачі на аукціонах.

"Рішення про накладення санкцій на Google має особливе значення, оскільки вперше у світі покарання стосується складних алгоритмічних аукціонних процедур, на які покладається рекламний бізнес в Інтернеті", - заявила директор антимонопольного відомства Ізабель де Сільва.

За її словами, штраф міг би бути навіть більшим, але Google не оскаржувала встановлені регулятором факти та зобов'язалася відмовитися від неконкурентних дій.

Нагадаємо, що Google визначає, які оголошення буде показано в його пошуку за певним запитом і чи взагалі їх буде показано, за процедурою аукціону.

Щоразу, коли оголошення Google Ads придатне для показу, воно бере участь в аукціоні, від результату якого залежить, чи дійсно воно з’явиться на сторінці, і якщо так, то на якій позиції.

Рейтинг оголошення залежить від ставки рекламодавця, його якості, контексту пошуку тощо.

Аукціон повторюється кожного разу, коли хтось виконує пошук на сторінках Google, кожний аукціон може мати потенційно різні результати, залежно від конкуренції на цей момент. Відповідно, оголошення може займати на сторінці різні позиції або не відображатися взагалі.