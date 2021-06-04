"Укртранснафта" буде утримувати "трубу Медведчука" за свій рахунок

Держава не буде відшкодовувати кошти.

Підприємство "Укртранснафта" буде здійснювати тимчасове зберігання частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", відомої як "труба Медведчука", без компенсації витрат на це.

Відповідні зміни впроваджені акціонером "Укртранснафти", тобто НАК "Нафтогаз України". Рішення акціонера є в розпорядженні LB.ua.

"Унести зміни до рішення акціонера Товариства з 22.02.2021 №421, виключивши в пункті 1 слова "за умови компенсації витрат Товариству за рахунок держави", - йдеться в рішенні.

"Укртранснафта" управляє майном "ПрикарпатЗахідтранс" до проведення конкурсу з продажу або передачі майна в управління об'єкта. Мова йде про ділянку нафтопроводу, що потрапила під санкції проти Віктора Медведчука.

У лютому НАК "Нафтогаз" погодився передати на тимчасове відповідальне зберігання арештоване майно ТОВ "Прикарпатзахідтранс" до "Укртранснафти". При цьому "Укртранснафта" не має права користуватися арештованим майном. У першому рішенні зазначалося, що відповідальне зберігання буде здійснюватися за умови компенсації.

Скриншот з початкового рішення про передачу на зберігання

Після зберігання арештованого майна АО "Укртранснафта" АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління.