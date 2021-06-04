"Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових потягів до моря

Потяги курсуватимуть до Бердянська, Генічеська та Одеси.

"Укрзалізниця" вже відкрила продаж квитків на низку нових та додаткових потягів до українських морських курортів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, з 3 червня через день по непарних числах курсує потяг № 269/270 Лисичанськ - Одеса.

Також з 3 червня з Кривого Рогу по непарних числах курсує потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня.

З 4 червня до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький - Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка - Генічеськ.

З 5 червня по непарних числах "Укрзалізниця" запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ - Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.

З 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися до Бердянська. Потяг № 472/471 Дніпро - Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно - по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг - Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків - Бердянськ.

З 11 червня зі Львова вирушить потяг № 86/186-185/85 Львів - Новоолексіївка до Бердянська.

Крім того, для жителів Чернігова та Сум Укрзалізниця запустила курсування потяга № 213/214 Суми - Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса. Потяг № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Потяг № 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.