В Одесі від наслідків ковіду помер народний артист України Микола Завгородній

Актор боровся з хворобою більше двох місяців.

Актор Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного Микола Завгородній помер від наслідків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляється на сайті театру.

"3 червня, перестало битися серце улюбленця глядачів, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста України Миколи Завгороднього. Більш двох місяців він мужньо боровся з хворобою, наслідками ковіду. Ми так всі сподівалися на його одужання, ми разом так цього бажали... Повірити і прийняти це неможливо", - йдеться в повідомленні.

Завгородній був народним артистом України та кавалером ордена "За заслуги". Виступав на сцені театру понад 40 років.

Прощання з актором відбудеться 5 червня біля головного входу в театр.

Йому було 68 років.

Нагадаємо, що загалом через коронавірус померли вже більше 51 тисячі українців.