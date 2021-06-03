Документальний фільм Лозниці "Бабин Яр. Контекст" увійшов до програми Канн

Документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" увійшов до програми 74-го Каннського кінофестивалю.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Twitter кінофестивалю.

Кінокартину покажуть в рамках програми Спеціальних показів.

Фільм "Бабин Яр. Контекст" створений на основі однойменного документального проекту, розробленого Лозницею разом з Меморіальним центром Голокосту" Бабин Яр ". Проєкт складається з 20-25 епізодів, змонтованих з архівних матеріалів, знятих в період з 1941-го - починаючи зі вторгнення нацистів на територію СРСР - по 1966 рік.

Нагадаємо, 74-й Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня. Цього року актриса Джоді Фостер стане спеціальною гостею фестивалю і буде відзначена почесною "Золотою пальмовою гілкою".

73-й фестиваль мав відбутися з 12 по 23 травня. Однак, черед пандемію коронавірусу його перенесли на літо.